Diez meses después, Andalucía sigue sin desvelar las marcas de aceite de oliva fraudulentas
A finales de noviembre de 2010, el Gobierno andaluz retiró veinticuatro lotes de los que todavía no ha trascendido en cuántos se ha confirmado el fraude al etiquetarlos como virgen y virgen extra.
FACUA.org
Andalucía-03/10/2011
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FACUA Andalucía denuncia que diez meses después de su retirada del mercado andaluz, la Junta de Andalucía continúa sin hacer públicas las marcas de aceite de oliva que han incurrido en fraude etiquetando como virgen y virgen extra productos de inferior calidad n