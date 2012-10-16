Dimite el comisario de Salud y Protección de los Consumidores, de nuevo investigado por posible soborno
La OLAF señala que no hay "evidencias concluyentes" de que Dalli recibiera un soborno de una tabaquera maltesa aunque sí queda claro que "estaba al corriente" de los contactos.
FACUA.org
Europa-16/10/2012
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El comisario europeo de Salud y Protección de los Consumidores, el maltés John Dalli, ha presentado este martes su dimisión al presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, después de que la oficina antifrau