Distribuidores comunitarios piden a la UE más controles para garantizar la seguridad de los juguetes
Quieren evitar nuevos casos de retiradas masivas como las de Mattel este verano.
FACUA.org
Europa-11/09/2007
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El sector comunitario de la distribución instó hoy a la Unión Europea y a las autoridades nacionales a garantizar la aplicación justa y eficaz de las normas de seguridad de los productos y a reforzar la vigilancia del mercado para evitar nuevos casos de retiradas de ju