Docenas de detenidos en una operación contra el tráfico de medicamentos en 81 países
Las autoridades han incautado fármacos falsos por valor de 6,3 millones de dólares y han cerrado 13.500 páginas web.
FACUA.org
Internacional-29/09/2011
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La agencia policial internacional, Interpol, ha realizado una operación contra el tráfico de medicamentos donde se ha incautado mercancía, potencialmente peligrosa, por valor de 6,3 millones de dólares y se ha saldado con la detención o investigación de 5