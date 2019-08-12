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Documentos de Monsanto destapan que investigó a periodistas y activistas para intentar desacreditarlos

La empresa desarrolló un "centro de respuesta" desde el que se monitoreó específicamente a una periodista que escribió un libro crítico con ella. También investigó las actividades del cantante Neil Young.

FACUA.org
Internacional-12/08/2019
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Monsanto desarrolló un «centro de respuesta» para vigilar y desacreditar a periodistas y a activistas, desde el que se centró específicamente en una periodista que escribió un libro crítico con la empresa. El conglomerado agroquímico tambié

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