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Dos años de prisión para ocho responsables de la fuga tóxica de Bhopal, que mató a 25.000 personas

El juez prohíbe reuniones de más de cuatro personas para evitar protestas tras una sentencia que llega más de dos décadas después.

FACUA.org
Asia y Oceanía-07/06/2010
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Un juzgado indio ha condenado a dos años de prisión por su «negligencia criminal» a ocho miembros del consejo de dirección de Union Carbide India por uno de los mayores accidentes industriales de la historia, el causado en 1984 por una de sus fábricas de pestici

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