Dos de cada tres españoles se muestra dispuesto a donar órganos, pero sólo el 8% tiene carné
La ministra de Sanidad y Consumo presenta las conclusiones de una encuesta efectuada por la Universidad Autónoma de Madrid.
FACUA.org
España-06/06/2007
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En el país que lidera la estadística de trasplantes del mundo, dos de cada tres españoles, el 66,5%, se muestra dispuesto a donar. Así lo pone de manifiesto la Encuesta nacional sobre actitud de los españoles ante la donación 2006, realizada por la