Más noticias

Dos de cada tres españoles se muestra dispuesto a donar órganos, pero sólo el 8% tiene carné

La ministra de Sanidad y Consumo presenta las conclusiones de una encuesta efectuada por la Universidad Autónoma de Madrid.

FACUA.org
España-06/06/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

En el país que lidera la estadística de trasplantes del mundo, dos de cada tres españoles, el 66,5%, se muestra dispuesto a donar. Así lo pone de manifiesto la Encuesta nacional sobre actitud de los españoles ante la donación 2006, realizada por la

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos