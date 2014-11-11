Dos detenidos por estafar más de 126.000 euros usurpando identidades para comprar y contratar créditos
Ponían a la venta a través de internet diferentes teléfonos móviles, para lo que solicitaban a las víctimas, copia del DNI y contrato de compraventa para, de este modo, obtener así sus datos personales.
Europa Press
España-11/11/2014
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La Guardia Civil de Almería ha desmantelado una trama acusada de estafar más de 126.000 euros usurpando la identidad de diversas personas para realizar compras y contratar créditos, y ha detenido a dos personas a las que se imputan hasta veintiséis fraudes de este tipo