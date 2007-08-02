Dos detenidos por estafar más de 200.000 euros a operadoras telefónicas mediante una empresa de llamadas al extranjero
Sociedad Cuba Teleservice no pagaba el contrato de las líneas a las operadoras, pero sí cobraba las llamadas a los clientes.
FACUA.org
España-02/08/2007
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Los Mossos d’Esquadra detuvieron la pasada semana al administrador y a un trabajador de la empresa de llamadas al extranjero Sociedad Cuba Teleservice (SCP) por una presunta estafa de más de 200.000 euros a operadoras telefónicas, con las que contrataba líneas de las qu