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Dos firmas llevan a Twitter a los tribunales por usar su venta fallida de acciones para aumentar su valor

Las estadounidenses Precedo Capital Group y Continental Advisors le reclaman 92 millones de euros.

FACUA.org
España-02/11/2013
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Twitter fue demandada por 124 millones de dólares (92 millones de euros) el miércoles por dos compañías que acusaron a la red social de llevarlas fraudulentamente a organizar una venta privada de sus acciones que nunca se concretó, con el objetivo de aumentar el

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