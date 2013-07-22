Dos proyectos de El Salvador y Ecuador, primeros en recibir el Fondo Solidario de la Fundación FACUA
El consumo racional del agua será el objetivo de la iniciativa de la Asociación de Seguridad Ciudadana de Mejicanos, mientras que el de la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios será reducir el uso de bebidas envasadas.
FACUA.org
América-22/07/2013
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La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible ha dado a conocer los primeros seleccionados para beneficiarse del Fondo Solidario puesto en marcha este año: la Asociación de Seguridad Ciudadana de Mejicanos (ASCM, de El Salvador) y la Trib