Economía disuelve la aseguradora de Díaz Ferrán y Pascual por falta de liquidez
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha disuelto Seguros Mercurio con el fin de proteger los intereses y derechos de los asegurados.
FACUA.org
España-15/03/2010
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La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGS) del Ministerio de Economía y Hacienda ha disuelto con carácter inmediato Seguros Mercurio, la aseguradora del Grupo Marsans, del que son copropietarios el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán</