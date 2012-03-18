Nuestras acciones"Esto si son atentados contra los derechos humanos"

Ecuador estudia llevar ante las instituciones internacionales de derechos humanos la normativa hipotecaria española

El presidente Rafael Correa considera "increíble que haya leyes que pasan todo el riesgo a los seres humanos y no al capital, que es el principio básico de la economía".

FACUA.org
América-18/03/2012
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El presidente de Ecuador, el economista Rafael Correa, ha afirmado en Madrid que su Gobierno está estudiando fórmulas para llevar ante las instituciones europeas de derechos humanos las normativa hipotecaria españ

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