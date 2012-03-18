Ecuador estudia llevar ante las instituciones internacionales de derechos humanos la normativa hipotecaria española
El presidente Rafael Correa considera "increíble que haya leyes que pasan todo el riesgo a los seres humanos y no al capital, que es el principio básico de la economía".
FACUA.org
América-18/03/2012
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El presidente de Ecuador, el economista Rafael Correa, ha afirmado en Madrid que su Gobierno está estudiando fórmulas para llevar ante las instituciones europeas de derechos humanos las normativa hipotecaria españ