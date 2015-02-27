EE UU declara el acceso a internet como "servicio público"
La Comisión Federal de Comunicaciones aprueba una regulación que obliga a las proveedoras a tratar todas las conexiones de los ciudadanos con el mismo principio de igualdad que rige las llamadas telefónicas.
FACUA.org / Europa Press
Internacional-27/02/2015
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La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC por sus siglas en inglés), una comisión independiente del Gobierno de EE UU y encargada de regular la industria de las telecomunicaciones, ha aprobado una propuesta en la que considera el acceso a internet como un <