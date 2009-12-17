EE UU demanda a Intel por abuso de 'posición dominante' durante la última década
Acusa también al fabricante de privar a los consumidores de la elección de los chips que componen los procesadores.
FACUA.org
Internacional-17/12/2009
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La Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos demandó este miércoles a Intel Corporation por ejercer durante una década su «posición dominante» en el mercado frenando la competencia y reforzando su monopolio, según un comunicado recogido