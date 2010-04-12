EEUU abre una investigación por posibles fallos en los frenos de todoterrenos de General Motors
Podría afectar a más de seis millones de vehículos fabricados entre 1999 y 2003.
FACUA.org
América-12/04/2010
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La Administración Nacional de Seguridad en el Tráfico por Carretera de Estados Unidos (Nhtsa, por sus siglas en inglés) ha abierto una investigación sobre un posible fallo en el sistema de frenado de algunos todoterrenos del grupo estadounidense General Motors. Este po