EEUU estudia imputar a responsables de bancos implicados en el escándalo del Libor
Gobiernos locales y estatales de todo el país están tratando de dilucidar las pérdidas que podría haber acarreado la manipulación deliberada de los tipos de interés.
FACUA.org
América-16/07/2012
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El Departamento de Justicia estadounidense baraja imputar a varios responsables de Barclays involucrados en el escándalo de la manipulación del tipo de interés británico, el Libor.
Según han declarado fuentes cercanas al proceso al diario The New York