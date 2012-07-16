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EEUU estudia imputar a responsables de bancos implicados en el escándalo del Libor

Gobiernos locales y estatales de todo el país están tratando de dilucidar las pérdidas que podría haber acarreado la manipulación deliberada de los tipos de interés.

FACUA.org
América-16/07/2012
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El Departamento de Justicia estadounidense baraja imputar a varios responsables de Barclays involucrados en el escándalo de la manipulación del tipo de interés británico, el Libor.

Según han declarado fuentes cercanas al proceso al diario The New York

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