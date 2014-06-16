EEUU investiga si los proveedores de Internet alteran la velocidad para algunos servicios
Los consumidores se han quejado a la Comisión Federal de Comunicaciones de la lentitud de velocidad de descarga en algunos contenidos.
FACUA.org
América-16/06/2014
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Las autoridades estadounidenses revisarán los acuerdos entre Netflix, Verizon, Comcast y otros proveedores de contenidos en Internet para averiguar si están causando la lentitud de velocidad de descargas para algunos consumidores, especialmente en contenidos d