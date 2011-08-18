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EEUU investiga si S&P calificó erróneamente decenas de títulos hipotecarios

Standard & Poor's y otras agencias de calificación cosecharon grandes beneficios a través de otorgar sus más altas calificaciones a paquetes de préstamos hipotecarios en problemas antes de la crisis.

FACUA.org
América-18/08/2011
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El Departamento de Justicia estadounidense está investigando si la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s calificó de manera errónea decenas de títulos hipotecarios en los años previos al estallido de la crisis financiera, seg&

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