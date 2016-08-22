EEUU multa a Harley Davidson por instalar dispositivos en sus motos que permiten mayores emisiones
Hay alrededor de 340.000 motocicletas afectadas desde 2008, según la investigación llevada a cabo por la Agencia de Protección del Medioambiente.
FACUA.org
Internacional-22/08/2016
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La Agencia de Protección del Medioambiente de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) ha sancionado al fabricante de motocicletas Harley-Davidson con 15 millones de dólares (alrededor de 13 millones de euros) por instalar un dispositivo en sus motocicletas que les permi