Más noticiasLa empresa tendrá que pagar 15 millones de dólares

EEUU multa a Harley Davidson por instalar dispositivos en sus motos que permiten mayores emisiones

Hay alrededor de 340.000 motocicletas afectadas desde 2008, según la investigación llevada a cabo por la Agencia de Protección del Medioambiente.

FACUA.org
Internacional-22/08/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Agencia de Protección del Medioambiente de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) ha sancionado al fabricante de motocicletas Harley-Davidson con 15 millones de dólares (alrededor de 13 millones de euros) por instalar un dispositivo en sus motocicletas que les permi

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos