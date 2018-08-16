EEUU multa con 4.300 millones de euros al banco británico Royal Bank of Scotland por las hipotecas basura
Con esta sanción, el Departamento de Justicia estadounidense "responsabiliza a RBS de una grave mala conducta que contribuyó a esa crisis financiera".
Europa Press
América-16/08/2018
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Royal Bank of Scotland en Inglaterra. | Imagen: flickr.com/ell-r-brown CC BY 2.0).
Royal Bank of Scotland (RBS) ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU por el que pagará una multa de 4.323 millones de euros (4.900 millones de dólares), la más elevada impuesta hasta la fecha a una única entidad por mala conducta durante la cris