EEUU rechaza la prohibición de venta de juegos violentos a menores
El Tribunal Supremo anula esta ley californiana al considerarla contraria a la libertad de expresión.
FACUA.org
América-28/06/2011
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El Tribunal Supremo estadounidense ha anulado la ley californiana que prohibía la venta de videojuegos violentos a menores de 18 años por considerarla contraria a la Primera Enmienda de la Constitución, que consagra la libertad de expresión. Las autoridades no tiene