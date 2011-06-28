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EEUU rechaza la prohibición de venta de juegos violentos a menores

El Tribunal Supremo anula esta ley californiana al considerarla contraria a la libertad de expresión.

FACUA.org
América-28/06/2011
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El Tribunal Supremo estadounidense ha anulado la ley californiana que prohibía la venta de videojuegos violentos a menores de 18 años por considerarla contraria a la Primera Enmienda de la Constitución, que consagra la libertad de expresión. Las autoridades no tiene

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