Más noticiasEn el modelo Genesis

EEUU sanciona a Hyundai con cerca de 13 millones de euros por defectos en los frenos

La compañía en lugar de solicitar en primer lugar que los vehículos fueran reparados, recomendó cambiar el líquido de frenos en los modelos afectados.

FACUA.org / Agencias
Internacional-08/08/2014
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Hyundai tiene que pagar casi 13 millones de euros (17,35 millones de dólares) de multa por retrasarse en cambiar un defecto detectado en los frenos. Este problema afecta a sus vehículos de lujo Genesis, según ha informado la Administración Nacional de Seguridad en las

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