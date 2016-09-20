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EEUU sanciona con 8,3 millones de euros a Ernst & Young por la relación entre un auditor y su cliente

La Comisión del Mercado de Valores norteamericana detectó que una empleada de la firma, involucrada en la auditoría una empresa pública, mantuvo un vínculo "impropio" con el contable de dicha empresa.

Europa Press
América-20/09/2016
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La firma de consultoría Ernst & Young (EY) pagará 9,3 millones de dólares (8,3 millones de euros) a las autoridades estadounidenses después de que dos auditores de la firma mantuvieran relaciones «muy cercanas» con sus clientes, viol

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