El 15% de los adolescentes encuestados por FACUA se ha sentido alguna vez acosado en las redes sociales
El 29% indica que sólo está en las que se lo permiten por su edad, el 10% pide autorización a sus padres cuando exigen una superior, mientras que el 62% está en todas las que le gustan.
FACUA.org
España-31/12/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El 15% de los adolescentes encuestados por FACUA-Consumidores en Acción se ha sentido alguna vez acosado en las redes sociales. Ésta es una de las conclusiones de un sondeo realizado por la asociación en el marco de su campaña, en la que ofrece consejos para actu