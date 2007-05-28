El 15% de los españoles mayores de 20 años presenta obesidad, según un estudio
La Sociedad Española de Arteriosclerosis presenta su informe Las enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo en España: hechos y cifras.
FACUA.org
España-28/05/2007
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España presenta «una auténtica epidemia de obesidad», pues el 15% de la población mayor de 20 años la presenta. En ancianos, la prevalencia de obesidad es más del doble, y en niños y adolescentes es casi un 20%, según el informe de la Socied