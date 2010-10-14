El 28% de los españoles usa redes sociales como Facebook o Twitter, por debajo de la media de la UE
Letonia es el país europeo donde está más expandida la utilización de redes sociales seguido de Países Bajos, Dinamarca y Suecia.
FACUA.org
Europa-14/10/2010
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El 28% de los españoles participa en webs de redes sociales como Facebook, Tuenti, MySpace y Twitter, por debajo de la media de la Unión Europea (35%).
España es, junto con Alemania, el Estado miembro con un mayor porcentaje de ciudadanos (69%) que nunca se conecta a