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El 35% de los usuarios tiene que esperar una semana o más para lograr cita con su médico de familia

La encuesta de FACUA pone de manifiesto que los mayores plazos para obtener la cita se dan en Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana.

FACUA.org
España-12/12/2019
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El 34,7% de los usuarios tiene que esperar una semana o más para lograr cita con su médico de familia en la sanidad pública. Es una de las conclusiones de una encuesta a nivel nacional realizada por FACUA-Consumidores en Acción sobre los plazos que tienen que esperar l

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