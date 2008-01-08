El 3,8% de los conductores sometidos a controles de estupefacientes dio positivo
Tras los primeros test en Oviedo, Zaragoza, Badajoz y Madrid, la Fiscalía de Seguridad Vial, la DGT y la Guardia Civil tienen previsto extenderlos a toda España.
FACUA.org
España-08/01/2008
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El 3,8% de los conductores sometidos a controles de drogas durante las pruebas realizadas en las carreteras españolas entre el 15 y el 23 de diciembre dio positivo, según los datos oficiales facilitados a Europa Press.
Ésta es la segunda vez que la Fiscalía de