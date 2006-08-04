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El 41% de los consumidores no toma ninguna medida para prevenir los accidentes en el hogar

Una encuesta de FACUA Andalucía revela que casi seis de cada diez usuarios nunca se ha informado sobre cómo evitar estos percances domésticos, que en casi una tercera parte de los casos tienen consecuencias graves.

FACUA.org
Sevilla-04/08/2006
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El 41% de los consumidores no toma ninguna medida para prevenir los accidentes en el hogar y casi seis de cada diez nunca se ha informado sobre cómo evitar estos percances domésticos, que en casi una tercera parte de los casos tienen consecuencias graves.

Estas son algunas d

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