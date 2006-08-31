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El 44% de los consumidores asegura haber encontrado inmaduros en las pescaderías

Según una encuesta de FACUA Andalucía, el 63% de los consumidores admite no conocer la información obligatoria que debe aparecer en el etiquetado del pescado.

FACUA.org
Andalucía-31/08/2006
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El 44% de los consumidores afirma haber encontrado pescados inmaduros en algún momento en las pescaderías y un 36% declara haberlos consumido en cierta ocasión. Estos son dos de los datos que arroja una encuesta efectuada en las ocho provincias andaluzas por la Federaci&oacut

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