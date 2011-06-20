El 47% de los madrileños ha presentado una reclamación a su compañía de móvil en los últimos seis meses
El 97% de los usuarios encuestados por FACUA en la Comunidad de Madrid cree que las autoridades hacen poco o nada por proteger sus derechos.
FACUA.org
Madrid-20/06/2011
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El 47% de los madrileños ha presentado una reclamación a su compañía de telecomunicaciones móviles en los últimos seis meses y en más de la mitad de los casos, el 56%, no obtuvieron una respuesta o solución satisfactoria.
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