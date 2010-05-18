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El 50% de la población mundial sufrirá alergias en este siglo debido a la contaminación, los transgénicos y los químicos

Según ha explicado el jefe del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, Pedro Guardia.

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Internacional-18/05/2010
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Entre el 40 y el 50 por ciento de la población mundial sufrirá algún tipo de alergia a mediados de este siglo XXI como consecuencia del uso «cada vez más extendido» de alimentos modificados transgénicamente, productos químicos «potenciadores de

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