El 50% de la población mundial sufrirá alergias en este siglo debido a la contaminación, los transgénicos y los químicos
Según ha explicado el jefe del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, Pedro Guardia.
FACUA.org
Internacional-18/05/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Entre el 40 y el 50 por ciento de la población mundial sufrirá algún tipo de alergia a mediados de este siglo XXI como consecuencia del uso «cada vez más extendido» de alimentos modificados transgénicamente, productos químicos «potenciadores de