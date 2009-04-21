El 53% de los españoles considera que la peseta hubiera protegido mejor frente a la crisis que el euro
El porcentaje es el segundo más elevado de toda la Unión Europea, sólo superado por Portugal.
FACUA.org
Europa-21/04/2009
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El 53% de los españoles considera que su antigua moneda nacional, la peseta, hubiera protegido mejor frente a la actual crisis económica que el euro. Este porcentaje es el segundo más elevado de toda la Unión Europea y se sitúa al mismo nivel que Italia.