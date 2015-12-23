El 56% de los andaluces encuestados incrementa su factura al dejar los aparatos en 'stand by'
La federación recuerda que no desconectar completamente los aparatos eléctricos aumenta el gasto de electricidad en un 7%.
FACUA.org
Andalucía-23/12/2015
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El 56% de los andaluces reconoce que suele utilizar la opción stand by (que deja los aparatos en modo de reposo y hace que continúen consumiendo energía eléctrica) cuando apaga los electrodomésticos. Es uno de los datos que se desprenden de la encuesta qu