El 56% de los europeos está a favor de subir los impuestos al tabaco
Según los datos de un Eurobarómetro presentado por la Comisión Europea con motivo del Día Mundial sin Tabaco.
FACUA.org
Europa-31/05/2010
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El 56% de los ciudadanos europeos está a favor de subir los impuestos al tabaco y casi siete de cada diez apoyaría obligar a los fabricantes a pagar una cuota que cubra parte de los gastos sanitarios derivados del tabaquismo, que mata al año a unas 650.000 personas en el conj