El 64% de los españoles consideran el cáncer como la enfermedad más temida, según un estudio de la Sociedad Española de Oncología Médica
Sólo el 11% creen que lo tendrán en el futuro, a pesar de que uno de cada tres hombres y una de cada cinco mujeres acaban padeciéndolo.
FACUA.org
España-17/05/2007
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El 64% de los españoles considera que el cáncer la enfermedad que más miedo le daría que le diagnosticaran, por delante del sida (14%), Alzheimer (7%), las patologías coronarias (4%) o el Parkinson (1%), según se desprende del primer estudio socioló