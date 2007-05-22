El 68% de españoles respalda prohibir fumar en restaurantes y el 59% en bares, por debajo de la media de UE
Según datos del Eurobarómetro presentados por el comisario europeo de Sanidad, Markos Kyprianou.
FACUA.org
Europa-22/05/2007
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El 68% de los españoles respalda una prohibición total de fumar en los restaurantes y el 59% está a favor de aplicar la misma medida a los bares. Este apoyo mayoritario es sin embargo inferior a la media de la UE, que se sitúa en el 77% y el 62% respectivamente, seg&ua