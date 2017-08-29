Nuestras accionesCasi 7 de cada 10 critican que las Urgencias hospitalarias están saturadas

El 68% de los encuestados cree que la sanidad pública en Madrid ha empeorado en los 2 años de Cifuentes

FACUA reclama medidas a la Consejería de Sanidad ante los numerosos resultados negativos que arroja su 'Encuesta sobre la calidad de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid'.

FACUA.org
Madrid-29/08/2017
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El 68% de los usuarios encuestados por FACUA Madrid considera que la calidad asistencial de la sanidad pública en la Comunidad ha empeorado durante el gobierno de Cristina Cifuentes, los últimos dos años. Sólo el 6% cree que el sistema san

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