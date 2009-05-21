El 71% de los españoles son partidarios de endurecer la Ley Antitabaco
Según una encuesta realizada por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria con casi 4.000 ciudadanos.
FACUA.org
España-21/05/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El 71% de los españoles son partidarios de reformar la actual Ley Antitabaco para prohibir fumar en todos los espacios públicos, incluidos bares y restaurantes, según los resultados de una encuesta realizada por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria