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El 71% de los españoles son partidarios de endurecer la Ley Antitabaco

Según una encuesta realizada por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria con casi 4.000 ciudadanos.

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España-21/05/2009
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El 71% de los españoles son partidarios de reformar la actual Ley Antitabaco para prohibir fumar en todos los espacios públicos, incluidos bares y restaurantes, según los resultados de una encuesta realizada por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria

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