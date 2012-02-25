El 80% de europeos admite problemas para cambiar de banco, según la UE
Un estudio publicado por la Comisión Europea explica por qué los consumidores cambian de banco de forma tan poco frecuente.
FACUA.org
Europa-25/02/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Ocho de cada diez consumidores en la Unión Europea (81%) reconoce problemas para cambiar de banco o cuenta bancaria, mientras que apenas el 19% de ellos ha sido capaz de cambiar de banco y a su vez revertir una orden de pago pendiente a la nueva entidad, según refleja un estudio pub