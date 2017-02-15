El 80% de los encuestados por FACUA Sevilla considera caras las tarifas de Tussam
Aumentar la frecuencia de paso, ampliar recorridos y ofrecer más bonificaciones, otras de las grandes reivindicaciones, según el sondeo de la asociación. Además, el 60% de los usuarios no sabe cómo reclamar.
FACUA.org
Sevilla-15/02/2017
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La mayoría de encuestados por FACUA Sevilla, un 80,5%, considera que el precio actualmente en vigor del servicio de autobús urbano en Sevilla es elevado y desproporcionado.
Es la principal conclusión que arroja la encuesta elaborada por la asociación a finales d