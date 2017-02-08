Nuestras accionesNueve de cada diez critican que las urgencias de sus hospitales están saturadas

El 82% de encuestados cree que la sanidad pública en Andalucía ha empeorado en los últimos 2 años

FACUA Andalucía considera muy preocupantes los numerosos resultados negativos que arroja su 'Encuesta sobre la calidad de la sanidad pública en Andalucía', en la que han participado 5.447 usuarios.

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Andalucía-08/02/2017
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El 82% de los usuarios encuestados por FACUA Andalucía en las ocho provincias de la Comunidad considera que la calidad asistencial de la sanidad pública ha empeorado en los últimos dos años. Sólo el 3% cree que el sistema sanitario público ha mejorado, mi

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