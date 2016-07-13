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El abogado del TJUE pide que no se devuelva el dinero de la cláusula suelo para no perjudicar a la banca

FACUA considera indignantes y grotescas las conclusiones, que justifican que se devuelva sólo lo cobrado de más después de mayo de 2013 por las "repercusiones macroeconómicas" que tendría el reembolso total.

FACUA.org
Europa-13/07/2016
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FACUA-Consumidores en Acción considera indignantes y grotescas las conclusiones sobre las cláusulas suelo emitidas por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Paolo Mengozzi, que defiende que no se devuelva todo el dinero cobra

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