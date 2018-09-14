El abogado general del TJUE considera ilegal la doctrina del Supremo sobre cláusulas abusivas
El letrado mantiene que no se puede seguir con un proceso de ejecución hipotecaria si está fundamentado en una cláusula de vencimiento anticipado de contrato, considerada como abusiva.
Europa Press
Internacional-14/09/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha propuesto este jueves que una futura sentencia declare que la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de ejecuciones hipotecarias es contraria al Derecho comunitario.
El letrado <