El aceite de oliva ha bajado en un año para los consumidores casi seis veces menos que en origen
Varias marcas incluso han subido sus precios en los últimos trece meses. Hasta 1,50 euros por litro varía el precio del aceite de oliva en función de la marca y el comercio.
FACUA.org
España-19/01/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha efectuado un estudio comparativo sobre treinta y ocho marcas de aceites de oliva en seis cadenas de supermercados e hipermercados. El análisis constata que el aceite de oliva ha bajado en un año para los consumidores casi seis veces menos que e