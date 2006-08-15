El ADSL de Telefónica sufre una avería masiva que afecta también a usuarios de otras compañías
FACUA demanda a las compañías que indemnicen de oficio a todos los usuarios afectados, sin exigirles que presenten reclamaciones.
FACUA.org
España-15/08/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha tenido conocimiento de una avería en el servicio de ADSL de Telefónica que ha afectado desde esta mañana a usuarios de todo el país, incluidos los de otras compañías que utilizan sus redes.