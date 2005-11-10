El anteproyecto de Ley de Gestión del Ciclo Integral del Agua nace viciado al no contar con la participación del Consejo de los Consumidores y Usuarios
FACUA Andalucía advierte que el "consenso" anunciado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía no existe y recuerda que una de las tres claves de la Directiva Marco del Agua de la UE es la participación de los usuarios.
FACUA.org
Andalucía-10/11/2005
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