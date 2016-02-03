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El Ayuntamiento de A Coruña expedienta a una empresa de Florentino Pérez por desatender a dependientes

Los problemas, que podrían provocar sanciones o la cancelación del contrato, son un servicio insuficiente o ausencia total en algunos casos, falta de coordinación o demasiados cambios de auxiliar.

FACUA.org
Galicia-03/02/2016
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El Gobierno local de A Coruña ha abierto un expediente a la empresa Clece, concesionaria del Servicio de Ayuda a Domicilio en la ciudad, después de que haya comprobado diferentes «incumplimientos» en el contrato y tras no haber implementado las mejoras que

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