El Ayuntamiento de Barcelona multará con 7 millones de euros a FCC por inflar las facturas de la basura
El gobierno de Colau impone la mayor sanción posible por el presunto fraude. La empresa falseó los datos de los residuos retirados de las calles con el objetivo, presuntamente, de recibir más dinero.
FACUA.org
Cataluña-19/07/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Ayuntamiento de Barcelona multará a la empresa FCC con siete millones de euros por el fraude cometido en la recogida de basuras entre 2013 y 2015, según ha publicado el diario