Más noticiasLos hechos sancionados se produjeron entre 2013 y 2015

El Ayuntamiento de Barcelona multará con 7 millones de euros a FCC por inflar las facturas de la basura

El gobierno de Colau impone la mayor sanción posible por el presunto fraude. La empresa falseó los datos de los residuos retirados de las calles con el objetivo, presuntamente, de recibir más dinero.

FACUA.org
Cataluña-19/07/2017
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El Ayuntamiento de Barcelona multará a la empresa FCC con siete millones de euros por el fraude cometido en la recogida de basuras entre 2013 y 2015, según ha publicado el diario

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